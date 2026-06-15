Pressegespräch zur Präsentation "Vision T" - Neue Tourismusstrategie für ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge 189: Pressegespräch zur Präsentation "Vision T" - Neue Tourismusstrategie für Österreich
Der heimische Tourismus soll kräftiger und nachhaltiger werden. Mit der "Vision T" will die Regierung die Branche fit für die Zukunft machen. Im Rahmen eines Pressegesprächs präsentierte Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner die neue Strategie und gab einen Ausblick auf die nächsten Schritte für den heimischen Tourismus. Sendungshinweis: ZIB 1, 15. Juni 2026, 19.30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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