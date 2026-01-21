Neujahrsempfang von Bundespräsident Van der Bellen für das Diplomatische CorpsJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 19: Neujahrsempfang von Bundespräsident Van der Bellen für das Diplomatische Corps
Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf das Diplomatische Corps zum traditionellen Neujahrsempfang. Neben dem Bundespräsidenten hielt auch Erzbischof Pedro López Quintana, der Doyen des Diplomatischen Corps, eine Ansprache. Die Veranstaltung fand in englischer Sprache statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 21. Jänner 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick