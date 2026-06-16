Pressekonferenz: Nach dem Doppelbudget - die nächsten SchritteJetzt kostenlos streamen
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Folge 192: Pressekonferenz: Nach dem Doppelbudget - die nächsten Schritte
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) drängt auf Ergebnisse bei der Reform des Präsenzdiensts. Bei einer Pressekonferenz sagte Stocker, dass genug es nun zu Taten kommen müsse. Gleiches gilt aus Sicht des ÖVP-Chefs bei der geplanten Staatsreform. Hier sollen über den Sommer Ergebnisse erzielt werden. Sendungshinweis: ZIB 13, 16. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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