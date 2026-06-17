Pressefoyer nach dem MinisterratJetzt kostenlos streamen
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Folge 193: Pressefoyer nach dem Ministerrat
Die Staatssekretäre Alexander Pröll (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ) und Sepp Schellhorn (NEOS) informierten in einem Pressefoyer, dass im Ministerrat der Startschuss für Entbürokratisierung und Digitalisierung gefällt wurde und die Verfahren nun beschleunigt sowie die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger effizienter gestaltet werden sollen. Sendungshinweis: ZIB 13, 17. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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