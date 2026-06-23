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Pressekonferenz des Innenministeriums: "Maßnahmen im Bereich Rückkehr"

ORF2Staffel 1Folge 198vom 23.06.2026
Pressekonferenz des Innenministeriums: "Maßnahmen im Bereich Rückkehr"

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Folge 198: Pressekonferenz des Innenministeriums: "Maßnahmen im Bereich Rückkehr"

34 Min.Folge vom 23.06.2026

Das Innenministerium will Flüchtlinge aus Syrien motivieren, in ihre Heimat zurückzukehren. Daher wird es befristet in den Monaten Juli bis September eine Prämienaktion geben, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und Bundespolizeidirektor Michael Takács in einer Pressekonferenz bekanntgaben. Sendungshinweis: ZIB 13, 23. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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