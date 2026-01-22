Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 20vom 22.01.2026
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) präsentierte den neuen Rechtsextremismusbericht. Er versammelt auf 220 Seiten Daten und Analysen zu rechtsextremen Aktionen und Ideologien in Österreich im Jahr 2024. Laut dem Bericht entsteht eine neue Generation von Neonazis. Sendungshinweis: ZIB 13, 22. Jänner 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

