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Pressefoyer nach dem Ministerrat

ORF2Staffel 1Folge 200vom 24.06.2026
Pressefoyer nach dem Ministerrat

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Folge 200: Pressefoyer nach dem Ministerrat

33 Min.Folge vom 24.06.2026

Künftig sollen Häftlinge ohne rechtmäßigen Aufenthaltstitel direkt aus dem Gefängnis abgeschoben werden können. Das teilten Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty nach der Sitzung des Ministerrats am Mittwoch mit. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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