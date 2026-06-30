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Verleihung des Kurt-Vorhofer- und Robert-Hochner-Preises

ORF2Staffel 1Folge 208vom 30.06.2026
Verleihung des Kurt-Vorhofer- und Robert-Hochner-Preises

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Folge 208: Verleihung des Kurt-Vorhofer- und Robert-Hochner-Preises

53 Min.Folge vom 30.06.2026

Von der Journalistengewerkschaft werden wieder der Kurt-Vorhofer-Preis für Politikjournalismus in Printmedien und der Robert-Hochner-Preis für herausragende Leistungen im elektronischen Journalismus vergeben. Bildquelle: ORF

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