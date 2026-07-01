Pressekonferenz zur ReformpartnerschaftJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 209: Pressekonferenz zur Reformpartnerschaft
Bei den Verhandlungen zur Reformpartnerschaft gibt es eine politische Einigung. Noch in der Nacht traten dazu Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) gemeinsam mit den Landeshauptleuten Anton Mattle und Markus Wallner, Landesrat Peter Reichmann, Städtebundpräsident Michael Ludwig und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl im Bundeskanzleramt vor die Presse. Sendungshinweis: ZIB 9, 1. Juli 2026, 09:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick