ORF2Staffel 1Folge 21vom 23.01.2026
Pressekonferenz des Innenministeriums: "Harte und gerechte Asylpolitik - Bilanz 2025"

Österreich verzeichnet 2025 einen deutlichen Rückgang bei Asyl-Anträgen. Insgesamt wurden 16.284 Ansuchen gestellt, um 36 Prozent weniger als 2024. Das geht aus der aktuellen asylrechtlichen Jahresbilanz 2025 hervor, die Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gemeinsam mit Franz Ruf (Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit) und Gernot Maier (Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA)) präsentierten. Sendungshinweis: ZIB 13, 23. Jänner 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

