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Pressekonferenz: Plenarvorschau der FPÖ

ORF2Staffel 1Folge 212vom 03.07.2026
Pressekonferenz: Plenarvorschau der FPÖ

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Folge 212: Pressekonferenz: Plenarvorschau der FPÖ

25 Min.Folge vom 03.07.2026

Die FPÖ lädt im Vorfeld der Nationalratssitzung zu einer Pressekonferenz mit Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch. Sendungshinweis: ZIB 13, 3. Juli 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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