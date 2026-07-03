Eröffnung des Parteikongresses der Europäischen LiberalenJetzt kostenlos streamen
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Folge 213: Eröffnung des Parteikongresses der Europäischen Liberalen
Am Freitag fand der Parteikongress der Europäischen Liberalen (ALDE) mit Reden von ALDE-Präsidentin Svenja Hahn, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Valérie Hayer (Renew Europe) statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 3. Juli 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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