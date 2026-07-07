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Pressekonferenz zu Ableitungen für Energieversorgungssicherheit

ORF2Staffel 1Folge 215vom 07.07.2026
Pressekonferenz zu Ableitungen für Energieversorgungssicherheit

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Folge 215: Pressekonferenz zu Ableitungen für Energieversorgungssicherheit

33 Min.Folge vom 07.07.2026

Im Anschluss an den Round Table zur Energieversorgungssicherheit informierten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und der Ökonom Harald Oberhofer über die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Lage sowie über die zentralen Schlussfolgerungen für Österreich. "Die Lage ist stabil, aber diese Stabilität darf uns nicht schläfrig machen", fasst Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer die Situation zusammen. Sendungshinweis: ZIB 13, 7. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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