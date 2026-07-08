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Pressekonferenz: ÖVP präsentiert neuen Generalsekretär

ORF2Staffel 1Folge 216vom 08.07.2026
Pressekonferenz: ÖVP präsentiert neuen Generalsekretär

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Folge 216: Pressekonferenz: ÖVP präsentiert neuen Generalsekretär

19 Min.Folge vom 08.07.2026

ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker stellte im Rahmen einer Pressekonferenz Markus Gstöttner als neuen Generalsekretär der Volkspartei vor. Sendungshinweis: ZIB 17, 8. Juli, 17:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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