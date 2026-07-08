Pressestatement nach HitzeschutzgipfelJetzt kostenlos streamen
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Folge 217: Pressestatement nach Hitzeschutzgipfel
Im Rahmen eines Hitzeschutzgipfels im Bildungsministerium berieten Expertinnen und Experten über Maßnahmen, um den Schulbetrieb bestmöglich an steigende Temperaturen anzupassen. Im Anschluss an den Gipfel informierten Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und der Generaldirektor der GeoSphere Austria, Andreas Schaffhauser, im Rahmen eines Pressestatements über die Ergebnisse der Beratungen sowie über mögliche kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für hitzeresiliente und zukunftsfitte Schulen. Sendungshinweis: ZIB 13, 8. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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