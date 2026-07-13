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Pressekonferenz FPÖ "Pilnacek-Untersuchungsausschuss: Brisantes Dokument aufgetaucht"

ORF2Staffel 1Folge 219vom 13.07.2026
Pressekonferenz FPÖ "Pilnacek-Untersuchungsausschuss: Brisantes Dokument aufgetaucht"

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Folge 219: Pressekonferenz FPÖ "Pilnacek-Untersuchungsausschuss: Brisantes Dokument aufgetaucht"

37 Min.Folge vom 13.07.2026

Vor der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Causa Pilnacek informierte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im Rahmen einer Pressekonferenz über ein brisantes Dokument. Sendungshinweis: ZIB 13, 13. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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