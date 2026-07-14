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Pressegespräch: Maßnahmenpaket zur digitalen Kompetenzoffensive

ORF2Staffel 1Folge 220vom 14.07.2026
Pressegespräch: Maßnahmenpaket zur digitalen Kompetenzoffensive

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Folge 220: Pressegespräch: Maßnahmenpaket zur digitalen Kompetenzoffensive

28 Min.Folge vom 14.07.2026

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) lud zu einem Pressegespräch zur Präsentation des ersten Maßnahmenpakets der Wirtschaftsplattform der Digitalen Kompetenzoffensive für Österreich (DKO) und zur Unterzeichnung des Pakts für Digitale Kompetenzen mit führenden Unternehmen. Im Rahmen des Gesprächs informierte er über die ersten gemeinsamen Schritte. Sendungshinweis: ZIB 13, 14. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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