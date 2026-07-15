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Folge 221: Pressekonferenz: Außenministerin Meinl-Reisinger empfängt ägyptischen Amtskollegen Abdelatty
46 Min.Folge vom 15.07.2026
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing ihren ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch stand eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Sendungshinweis: ZIB 13, 15. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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