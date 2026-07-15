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Pressekonferenz: Außenministerin Meinl-Reisinger empfängt ägyptischen Amtskollegen Abdelatty

ORF2Staffel 1Folge 221vom 15.07.2026
Pressekonferenz: Außenministerin Meinl-Reisinger empfängt ägyptischen Amtskollegen Abdelatty

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Folge 221: Pressekonferenz: Außenministerin Meinl-Reisinger empfängt ägyptischen Amtskollegen Abdelatty

46 Min.Folge vom 15.07.2026

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing ihren ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch stand eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Sendungshinweis: ZIB 13, 15. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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