Rede von US-Präsident Donald Trump (in Originalsprache)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 223: Rede von US-Präsident Donald Trump (in Originalsprache)
US-Präsident Donald Trump zieht eine sehr positive Zwischenbilanz seiner zweiten Amtszeit und berichtet über lange unterdrückte Geheimdienstinformationen über die Einflussnahme Chinas auf die US-Wahl 2020. China habe laut CIA Journalisten mit Millionen für negative Berichterstattung über ihn bestochen und US-Führungskräfte beeinflusst, sich gegen ihn zu wenden. Sendungshinweis: ZIB 9, 17. Juli, 09:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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