Pressekonferenz der Bundesregierung zum MedienpaketJetzt kostenlos streamen
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Folge 224: Pressekonferenz der Bundesregierung zum Medienpaket
Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ), Klubobmann Ernst Gödl (ÖVP) und Nationalratsabgeordnete Henrike Brandstötter (NEOS) haben die Reform der Medienförderung vorgestellt. Bis 2028 fließen 55 Millionen Euro in drei neue Fördertöpfe. Schwerpunkte sind der digitale Wandel, eine neue Zustellförderung für Printmedien, die Erreichung junger Zielgruppen, sowie die Förderung von "Newsfluencern". Sendungshinweis: ZIB 13, 20. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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