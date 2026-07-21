Pressekonferenz des Innenministeriums: "Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 225: Pressekonferenz des Innenministeriums: "Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich"
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU GmbH), Andreas Achrainer, gaben in einer Pressekonferenz die aktuellen Zahlen zur Asyl- und Rückkehrpolitik bekannt. Die Asylanträge gingen im ersten Halbjahr um 44 % auf 4.903 zurück. Erstmals seit mehr als 20 Jahren gab es in Österreich mehr Abschiebungen als neue Asylanträge. Sendungshinweis: ZIB 13, 21. Juli 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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