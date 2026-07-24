Pressekonferenz der Grünen zur BundesstaatsanwaltschaftJetzt kostenlos streamen
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Folge 226: Pressekonferenz der Grünen zur Bundesstaatsanwaltschaft
Alma Zadic, die stellvertretende Klubobfrau und Justizsprecherin der Grünen, gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass die Grünen den von der Regierung vorgelegten Entwurf für eine neue Bundesstaatsanwaltschaft ablehnen. Sie kritisieren dabei unter anderem die Zusammensetzung der Auswahlkommission, die Offenlegung des Stimmverhaltens, die begrenzte Amtszeit und die politischen Einflussmöglichkeiten. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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