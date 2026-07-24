Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz der Grünen zur Bundesstaatsanwaltschaft

ORF2Staffel 1Folge 226vom 24.07.2026
Pressekonferenz der Grünen zur Bundesstaatsanwaltschaft

Pressekonferenz der Grünen zur BundesstaatsanwaltschaftJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 226: Pressekonferenz der Grünen zur Bundesstaatsanwaltschaft

22 Min.Folge vom 24.07.2026

Alma Zadic, die stellvertretende Klubobfrau und Justizsprecherin der Grünen, gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass die Grünen den von der Regierung vorgelegten Entwurf für eine neue Bundesstaatsanwaltschaft ablehnen. Sie kritisieren dabei unter anderem die Zusammensetzung der Auswahlkommission, die Offenlegung des Stimmverhaltens, die begrenzte Amtszeit und die politischen Einflussmöglichkeiten. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. Juli, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen