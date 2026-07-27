Pressefoyer nach dem SommerministerratJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 227: Pressefoyer nach dem Sommerministerrat
Die Regierung hat eine Einigung bei der Wehrdienstreform erzielt. Künftig wird der Grundwehrdienst um drei Monate mit verpflichtenden Truppenübungen erweitert, hieß es von den Koalitionsspitzen beim Sommerministerrat in Salzburg. Sendungshinweis: ZIB 17, 27. Juni 2026, 17 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick