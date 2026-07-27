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Pressefoyer nach dem Sommerministerrat

ORF2Staffel 1Folge 227vom 27.07.2026
Pressefoyer nach dem Sommerministerrat

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Folge 227: Pressefoyer nach dem Sommerministerrat

53 Min.Folge vom 27.07.2026

Die Regierung hat eine Einigung bei der Wehrdienstreform erzielt. Künftig wird der Grundwehrdienst um drei Monate mit verpflichtenden Truppenübungen erweitert, hieß es von den Koalitionsspitzen beim Sommerministerrat in Salzburg. Sendungshinweis: ZIB 17, 27. Juni 2026, 17 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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