Pressekonferenz anlässlich des Trinkwassergipfels im UmweltministeriumJetzt kostenlos streamen
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Folge 228: Pressekonferenz anlässlich des Trinkwassergipfels im Umweltministerium
Auf Einladung von Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) berieten beim Trinkwasser-Gipfel BMLUK, Bundesländer und Vertreterinnen und Vertreter regionaler Wasserversorger sowie der Wasserwirtschaft über die aktuelle hydrologische Situation, den Umsetzungsstand des Trinkwassersicherungsplans sowie kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für eine dauerhaft gesicherte Trinkwasserversorgung. Im Rahmen einer Pressekonferenz informierten Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP), der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und der Salzburger Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP) über die Ergebnisse des Gipfels. Sendungshinweis: ZIB 13, 28. Juni 2026, 17 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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