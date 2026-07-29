Pressekonferenz: Präsentation der aktuellen ZivildienstzahlenJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 229: Pressekonferenz: Präsentation der aktuellen Zivildienstzahlen
Bundesministerin Claudia Bauer (ÖVP) lud gemeinsam mit dem Stellvertretenden Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Peter Kaiser zu einer Pressekonferenz, um die neuesten Zahlen und aktuellen Entwicklungen im Zivildienst zu präsentieren. Die Pressekonferenz fand in der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes statt, um zu betonen, dass es gerade während der Urlaubszeit in den Sommermonaten besonders wichtig ist, zur Blutspende zu kommen, damit die Versorgung von Österreichs Spitälern gesichert werden kann. Sendungshinweis: ZIB 13, 29. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick