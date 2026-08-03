Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz: Studienpräsentation Elternberatung

ORF2Staffel 1Folge 230vom 03.08.2026
Pressekonferenz: Studienpräsentation Elternberatung

Pressekonferenz: Studienpräsentation ElternberatungJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 230: Pressekonferenz: Studienpräsentation Elternberatung

35 Min.Folge vom 03.08.2026

Laut einer Begleitstudie sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Elternberatung im Rahmen des Eltern-Kind-Passes zufrieden. Die Pilotphase sei beendet, ab 1. Oktober starte die kostenlose und optionale Elternberatung im Normalbetrieb, sagten Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP), ÖIF-Forschungskoordinator Olaf Kapella und Nicole Meissner (Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung) im Rahmen einer Pressekonferenz. Sendungshinweis: ZIB 1, 03. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen