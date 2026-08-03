Pressekonferenz: Studienpräsentation ElternberatungJetzt kostenlos streamen
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Folge 230: Pressekonferenz: Studienpräsentation Elternberatung
Laut einer Begleitstudie sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Elternberatung im Rahmen des Eltern-Kind-Passes zufrieden. Die Pilotphase sei beendet, ab 1. Oktober starte die kostenlose und optionale Elternberatung im Normalbetrieb, sagten Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP), ÖIF-Forschungskoordinator Olaf Kapella und Nicole Meissner (Geschäftsführerin St. Elisabeth-Stiftung) im Rahmen einer Pressekonferenz. Sendungshinweis: ZIB 1, 03. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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