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Pressekonferenz von Rotem Kreuz und Bundesfeuerwehrverband: "Trockenheit und Hitze: Gefahr für Mensch und Umwelt"

ORF2Staffel 1Folge 231vom 05.08.2026
Pressekonferenz von Rotem Kreuz und Bundesfeuerwehrverband: "Trockenheit und Hitze: Gefahr für Mensch und Umwelt"

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Folge 231: Pressekonferenz von Rotem Kreuz und Bundesfeuerwehrverband: "Trockenheit und Hitze: Gefahr für Mensch und Umwelt"

33 Min.Folge vom 05.08.2026

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben Wolfgang Schreiber (Chefarzt beim Österreichischen Roten Kreuz) und Robert Mayer (Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes) bekanntgegeben, dass die anhaltende Hitze und die verbreitete Trockenheit die Rettungsorganisationen und die Feuerwehren extrem fordern. Sendungshinweis: ZIB 13, 5. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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