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Folge 232: Pressekonferenz der AgrarMarkt Austria: "Getreideernte 2026: Zwischen Staub und Hoffnung"
Die Agrarmarkt Austria (AMA) gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass die Getreideernte ohne Mais infolge von Hitze und Dürre rund 2,5 Millionen Tonnen beträgt. Das sind 19 Prozent weniger als im Vorjahr und 14,4 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Die Versorgung mit Brot und Mehl ist laut AMA-Chef Günter Griesmayr, AMA-Verwaltungsratsvorsitzendem Lorenz Mayr und AMA-Marktinformation-Abteilungsleiter Michael Meixner dennoch gesichert. Sendungshinweis: ZIB 13, 5. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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