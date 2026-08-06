Pressekonferenz: Medienbriefing zum Thema Hitze und TrockenheitJetzt kostenlos streamen
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Folge 233: Pressekonferenz: Medienbriefing zum Thema Hitze und Trockenheit
"Klimawandel und globale Weltordnungen werden Österreich jetzt und in Zukunft massiv betreffen", so Regierungsberater Peter Vorhofer, der am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Hitze und Trockenheit ein Medienbriefing gab. Sendungshinweis: ZIB 13, 6. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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