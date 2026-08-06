Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz: Medienbriefing zum Thema Hitze und Trockenheit

ORF2Staffel 1Folge 233vom 06.08.2026
Pressekonferenz: Medienbriefing zum Thema Hitze und Trockenheit

Pressekonferenz: Medienbriefing zum Thema Hitze und TrockenheitJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 233: Pressekonferenz: Medienbriefing zum Thema Hitze und Trockenheit

28 Min.Folge vom 06.08.2026

"Klimawandel und globale Weltordnungen werden Österreich jetzt und in Zukunft massiv betreffen", so Regierungsberater Peter Vorhofer, der am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Hitze und Trockenheit ein Medienbriefing gab. Sendungshinweis: ZIB 13, 6. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen