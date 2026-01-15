Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 15.01.2026
Folge 3: Eingangsstatement vor Pilnacek-U-Ausschuss

22 Min.Folge vom 15.01.2026

Vor Beginn des Pilnacek-Untersuchungsausschusses geben die Fraktionsführer der Parlamentsparteien Pressestatements ab. Sendungshinweis: ZIB 9, 15. Jänner 2026, 9.00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

