Vor dem Sitzungstag des Pilnacek-Untersuchungsausschusses gaben die Vertreter der Parlamentsparteien Pressestatements ab. Am Donnerstag werden die Gemeindeärztin und die damals zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Krems befragt. Sendungshinweis: ZIB 13, 29. Jänner 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

