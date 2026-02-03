Pressekonferenz des Bildungsministeriums "Ergebnis der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems"Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 34: Pressekonferenz des Bildungsministeriums "Ergebnis der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems"
Im Rahmen der Erarbeitung des "Plan Zukunft" hat das Bildungsministerium eine große Umfrage unter Lehrer/innen, Eltern, Schüler/innen und Bildungsinteressierten gestartet, um ihre Meinung einzuholen, wie das Bildungssystem der Zukunft aus ihrer Sicht aussehen soll. Die Ergebnisse wurden von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und dem Geschäftsführer von Public Opinion Strategies, Peter Hajek, gemeinsam vorgestellt. Sendungshinweis: ZIB 13, 3. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
