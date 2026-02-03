Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Live Spezial

ORF2Staffel 1Folge 34vom 03.02.2026
Pressekonferenz des Bildungsministeriums "Ergebnis der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems"

Pressekonferenz des Bildungsministeriums "Ergebnis der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems"Jetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 34: Pressekonferenz des Bildungsministeriums "Ergebnis der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems"

44 Min.Folge vom 03.02.2026

Im Rahmen der Erarbeitung des "Plan Zukunft" hat das Bildungsministerium eine große Umfrage unter Lehrer/innen, Eltern, Schüler/innen und Bildungsinteressierten gestartet, um ihre Meinung einzuholen, wie das Bildungssystem der Zukunft aus ihrer Sicht aussehen soll. Die Ergebnisse wurden von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und dem Geschäftsführer von Public Opinion Strategies, Peter Hajek, gemeinsam vorgestellt. Sendungshinweis: ZIB 13, 3. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen