Im Rahmen eines Medientermins stellten Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und der Direktor der der BHAK/BHAS Wien 10, Jörg Hopfgartner, die neuen Lehrpläne für kaufmännische Schulen vor. Die neuen Lehrpläne, die im Schuljahr 2027/28 in Kraft treten, sollen die Schülerinnen und Schüler fit für das 21. Jahrhundert machen. Der Umgang mit Digitalisierung und künstliche Intelligenz sowie Fragestellungen des Wirtschaftslebens in einer globalisierten Welt werden in Zukunft noch stärker im Fokus stehen. Sendungshinweis: ZIB 13, 10. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
