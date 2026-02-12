Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 45vom 12.02.2026
Pressekonferenz: "Öffi-Modernisierungen in Wien und Verkehrsangebote während der Sperren ab Sommer 2026"

Folge 45: Pressekonferenz: "Öffi-Modernisierungen in Wien und Verkehrsangebote während der Sperren ab Sommer 2026"

51 Min.Folge vom 12.02.2026

Judith Engel (Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG), Alexandra Reinagl (Vorsitzende GF Wiener Linien) und Gerald Kovacic (Vorstandsmitglied Österreichisches Institut für Raumplanung) informierten im Rahmen einer Pressekonferenz über die Öffi-Modernisierungen in Wien und die Verkehrsangebote während der Sperren ab Sommer 2026. Sendungshinweis: ZIB 13, 12. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

