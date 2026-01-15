Pressekonferenz der Bundespräsidenten Van der Bellen und ParmelinJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 5: Pressekonferenz der Bundespräsidenten Van der Bellen und Parmelin
Am Donnerstag empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft Guy Parmelin zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach dem Arbeitstreffen der Staatsoberhäupter fand ein gemeinsames Pressegespräch statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 15. Jänner 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
