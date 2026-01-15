Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Live Spezial

ORF2Staffel 1Folge 5vom 15.01.2026
Pressekonferenz der Bundespräsidenten Van der Bellen und Parmelin

Pressekonferenz der Bundespräsidenten Van der Bellen und ParmelinJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 5: Pressekonferenz der Bundespräsidenten Van der Bellen und Parmelin

35 Min.Folge vom 15.01.2026

Am Donnerstag empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft Guy Parmelin zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach dem Arbeitstreffen der Staatsoberhäupter fand ein gemeinsames Pressegespräch statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 15. Jänner 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen