Pressekonferenz der SPÖ Wien nach Sitzungen der GremienJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 50: Pressekonferenz der SPÖ Wien nach Sitzungen der Gremien
In einer Pressekonferenz der SPÖ Wien nach der Gremiensitzung wurde bekanntgegeben, dass Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal zurücktritt. Elke Hanel-Torsch folgt als Wohnbaustadträtin, Vizebürgermeisterin wird Finanzstadträtin Barbara Novak. Sendungshinweis: ZIB 13, 16. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick