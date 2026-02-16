Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 50vom 16.02.2026
Pressekonferenz der SPÖ Wien nach Sitzungen der Gremien

Folge 50: Pressekonferenz der SPÖ Wien nach Sitzungen der Gremien

29 Min.Folge vom 16.02.2026

In einer Pressekonferenz der SPÖ Wien nach der Gremiensitzung wurde bekanntgegeben, dass Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal zurücktritt. Elke Hanel-Torsch folgt als Wohnbaustadträtin, Vizebürgermeisterin wird Finanzstadträtin Barbara Novak. Sendungshinweis: ZIB 13, 16. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

