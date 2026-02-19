Pressekonferenz zur Integration von ukrainischen VertriebenenJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 56: Pressekonferenz zur Integration von ukrainischen Vertriebenen
Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) lud gemeinsam mit dem Direktor des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Franz Wolf zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt. Thema ist die Integration von ukrainischen Vertriebenen in Österreich. Diese verlaufe sehr positiv, ukrainische Vertriebene sind "mit Abstand die fleißigste Gruppe an Zugewanderten", so Bauer. Sendungshinweis: ZIB 13, 19. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
