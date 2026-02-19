Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pressekonferenz zur Integration von ukrainischen Vertriebenen

ORF2Staffel 1Folge 56vom 19.02.2026
18 Min.Folge vom 19.02.2026

Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) lud gemeinsam mit dem Direktor des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Franz Wolf zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt. Thema ist die Integration von ukrainischen Vertriebenen in Österreich. Diese verlaufe sehr positiv, ukrainische Vertriebene sind "mit Abstand die fleißigste Gruppe an Zugewanderten", so Bauer. Sendungshinweis: ZIB 13, 19. Februar 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

