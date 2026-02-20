Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Bekanntgabe des Termins der Grazer Gemeinderatswahl 2026

ORF2Staffel 1Folge 57vom 20.02.2026
Bekanntgabe des Termins der Grazer Gemeinderatswahl 2026

Bekanntgabe des Termins der Grazer Gemeinderatswahl 2026Jetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 57: Bekanntgabe des Termins der Grazer Gemeinderatswahl 2026

14 Min.Folge vom 20.02.2026

In der Stadt Graz wird am Sonntag, 28. Juni, ein neuer Gemeinderat gewählt. Dieser Termin für die Wahl wurde am Freitag im Grazer Rathaus von Bürgermeisterin Elke Kahr bekanntgegeben. Sendungshinweis: Steiermark heute, 20. Februar 2026, 19 Uhr in ORF 2 Steiermark Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen