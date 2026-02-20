Bekanntgabe des Termins der Grazer Gemeinderatswahl 2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 57: Bekanntgabe des Termins der Grazer Gemeinderatswahl 2026
In der Stadt Graz wird am Sonntag, 28. Juni, ein neuer Gemeinderat gewählt. Dieser Termin für die Wahl wurde am Freitag im Grazer Rathaus von Bürgermeisterin Elke Kahr bekanntgegeben. Sendungshinweis: Steiermark heute, 20. Februar 2026, 19 Uhr in ORF 2 Steiermark Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
