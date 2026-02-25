Pressekonferenz: "StVO-Novelle gelangt in den parlamentarischen Prozess"Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 64: Pressekonferenz: "StVO-Novelle gelangt in den parlamentarischen Prozess"
Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) und die Verkehrssprecher Joachim Schnabel (ÖVP), Wolfgang Moitzi (SPÖ) und Dominik Oberhofer (NEOS) informierten über die geplante Reform der Straßenverkehrsordnung. Harald K. Widhalm (Facharzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie) hat dargelegt, welche Bedeutung die geplanten Maßnahmen für die Prävention von Unfallverletzungen hat. Sendungshinweis: ZIB 13, 25. Februar 2026 um 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
