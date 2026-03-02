Zum Inhalt springenBarrierefrei
Statement von Donald Trump zu den Angriffen auf den Iran

ORF2Staffel 1Folge 67vom 02.03.2026
Statement von Donald Trump zu den Angriffen auf den Iran

Folge 67: Statement von Donald Trump zu den Angriffen auf den Iran

7 Min.Folge vom 02.03.2026

Zum ersten Mal seit Beginn der US-israelischen Angriffe am Samstag gab US-Präsident Trump ein öffentliches Statement ab. Sendungshinweis: ZIB 1, 2. März, 19:30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

