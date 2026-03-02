Statement von Donald Trump zu den Angriffen auf den Iran in OriginalspracheJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 67: Statement von Donald Trump zu den Angriffen auf den Iran in Originalsprache
7 Min.Folge vom 02.03.2026
Zum ersten Mal seit Beginn der US-israelischen Angriffe am Samstag gab US-Präsident Trump ein öffentliches Statement ab. Sendungshinweis: ZIB 1, 2. März, 19:30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Live Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0