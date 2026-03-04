Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen OstenJetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 73: Sicherheitsupdate des Außenministeriums zur aktuellen Situation im Nahen Osten
Pressesprecher Clemens Mantl gab im täglichen Sicherheitsupdate bekannt, dass der erste große Rückholflug aus Maskat auf dem Weg nach Wien sei und um etwa 20.00 Uhr in Wien-Schwechat erwartet werde. Er betonte, dass die Priorität des Außenministeriums weiterhin darin liege, ausreisewillige Österreicherinnen und Österreicher aus der Krisenregion zu bringen, dass aber auch kommerzielle Rückflugmöglichkeiten genützt werden sollten. Sendungshinweis: ZIB 17, 4. März 2026, 17 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
