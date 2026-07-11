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Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.07.2026
Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-DynastieJetzt kostenlos streamen

Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

Folge 2: Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

52 Min.Folge vom 11.07.2026

Liza Minnelli prägte das US-Showbusiness wie kaum eine andere. Als Tochter von Judy Garland und Vincente Minnelli trat sie früh aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern. Für „Cabaret“ erhielt sie 1972 den Oscar. Hinter ihrem Glamour verbargen sich Krisen, Selbstzweifel und Sucht. Doch mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem Kampfgeist gelang ihr immer wieder ein beeindruckendes Comeback. Bildquelle: ORF/Arte France/Morgane Production/Mirrorpix/OK PROD/GettyImages/

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Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie
ORF2
Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie

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