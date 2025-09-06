Löwen am Lido - Preise und Stars der 82. Filmfestspiele VenedigJetzt kostenlos streamen
Löwen am Lido
Folge 2: Löwen am Lido - Preise und Stars der 82. Filmfestspiele Venedig
Christian Konrad und Tiziana Aricò berichten in der Sondersendung über die glanzvollsten Momente und die Gewinner der 82. Filmfestspiele von Venedig. Den Vorsitz der Wettbewerbs-Jury übernimmt diesmal der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und zweifache Oscar-Gewinner Alexander Payne. Unter den 21 Filmen im Rennen um den begehrten Goldenen Löwen ist auch der langerwartete Film "Frankenstein" von Regisseur Guillermo del Toro. Darin sind auch die österreichischen Schauspieler Felix Kammerer und Oscarpreisträger Christoph Waltz zu sehen. Zwei PreisträgerInnen stehen im Vorhinein fest: Die "Vertigo"-Schauspiellegende Kim Novak und Regie-Altmeister Werner Herzog werden mit den Goldenen Ehren-Löwen ausgezeichnet. Bildquelle: ORF
