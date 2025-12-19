Log Horizon
Folge 23: Der Magierlehrling
24 Min.Ab 12
Die Mitglieder von Log Horizon genießen das Waagefest in vollen Zügen und nehmen an unterschiedlichen Aktivitäten teil. Minori denkt derweil darüber nach, ihre Nebenklasse zu wechseln. Shiroe schlägt ihr die Rolle eines Lehrlings vor ...
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
