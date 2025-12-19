Log Horizon
Folge 24: Verwirrung
24 Min.Ab 12
In Akiba kommt es vermehrt zu Auseinandersetzungen in der Bevölkerung. Shiroe vermutet, dass der hochrangige Handelsadlige Vicomte Malves das Bündnis zwischen Eastal und der Tafelrunde schwächen will, und deshalb für Unruhe sorgt.
