Log Horizon
Folge 25: Das Waagefest
24 Min.Ab 12
Shiroe, Michitaka und Krusty wollen die Pläne von Vicomte Malves durchkreuzen und platzen in eine Besprechung zwischen ihm und Prinzessin Rayneshia hinein. Der Adlige macht daraufhin einen Rückzieher und die Prinzessin begleitet die Mitglieder der Tafelrunde zu den Feierlichkeiten des Waagefestes.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN