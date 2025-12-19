Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Log Horizon

Der Flügelschlag der Lerchen

Crunchy RollStaffel 2Folge 21
Der Flügelschlag der Lerchen

Der Flügelschlag der LerchenJetzt kostenlos streamen

Log Horizon

Folge 21: Der Flügelschlag der Lerchen

24 Min.Ab 12

Shiroe ist passionierter Spieler des MMORPG "Elder Tales". Eines Tages kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem alle aktiven Player in dem Online-Rollenspiel gefangen werden. Gemeinsam mit seinen Freunden kämpft sich Shiroe durch die virtuelle Welt, aus der es kein Entkommen gibt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Log Horizon
Crunchy Roll
Log Horizon

Log Horizon

Alle 2 Staffeln und Folgen