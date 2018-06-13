Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 32

DMAXFolge vom 13.06.2018
Episode 32

Episode 32Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 13.06.2018: Episode 32

45 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 6

Tommy Johnson und seine Berufskollegen arbeiten im „Lone Star State“ Hand in Hand mit der Polizei zusammen. In dieser Folge vollstrecken die „Texas Game Wardens“ gemeinsam mit den Beamten des Police Departments einen gültigen Haftbefehl. Dabei stellen die Gesetzeshüter nicht nur Drogen sicher, sondern auch abgetrennte Alligatoren-Köpfe. Deshalb droht dem Übeltäter obendrein eine Anzeige wegen Wilderei. Im Jasper County haben die Jagdhüter zudem einen Straftäter im Visier, der im Internet verdächtige Fotos gepostet hat.

Alle verfügbaren Folgen