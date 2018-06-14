Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 14.06.2018: Episode 33
43 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 6
In dieser Folge müssen die Mitarbeiter des „Park and Wildlife Departments“ schnell handeln, denn vor der Küste von Texas sind Grüne Meeresschildkröten in Gefahr. Die Tiere treiben bewegungsunfähig im eiskalten Wasser, denn in der East Matagorda Bay gab es einen heftigen Temperatursturz. Die unterkühlten Ozeanbewohner können sich nicht allein aus dieser misslichen Lage befreien, deshalb versuchen Jagdhüter Tommy Johnson und seine Kollegen, vor Einbruch der Dunkelheit so viele Exemplare wie möglich ins Boot zu hieven.
